Dr. Alexander Ilgen übernimmt ab September die Rolle des Chief Financial Officer und Head of Corporate Development bei ODDO BHF. Mit seiner Expertise soll der erfahrene Manager zum weiteren Wachstum der Unternehmensgruppe beitragen. ODDO BHF ernennt Dr. Alexander Ilgen mit Wirkung zum 01.09.2024 zum Chief Financial Officer und Head of Corporate Development. In dieser Funktion wird er Mitglied des Group Management Committee (GMC) sowie Mitglied des College der ODDO BHF SCA und des Vorstands der ODDO ...

