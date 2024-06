Japanische Zentralbank hält Zinssätze konstant

Werbung







Die Bank of Japan (BoJ) hat am Freitag ihren Zins erneut unverändert gelassen, beschloss jedoch, die Käufe von Staatsanleihen zu reduzieren.



Die Japanische Zentralbank hat am Freitag die Zinssätze unverändert gelassen. Auf Ihrer zweitägigen geldpolitischen Sitzung erklärte die Zentralbank, dass sie den Kauf von Staatsanleihen im derzeitigen Tempo fortsetzen werde. Sie beschloss aber auch, auf einer weiteren geldpolitischen Sitzung im Juli einen konkreten Plan zur Verringerung der Käufe in den nächsten ein bis zwei Jahren vorzulegen. Die Zentralbank hatte im März zum ersten Mal seit 2007 den Leitzins angehoben - und zwar auf die Spanne von 0,0 bis 0,1 Prozent. Die Unsicherheit über den weiteren Zinskurs machte dem Yen zu schaffen. Der Dollar stieg im Gegenzug um bis zu 0,8 Prozent auf 158,25 Yen, das ist der höchste Stand seit eineinhalb Monaten. Nach dem Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ) hat die Tokioter Börse am Freitag leicht zugelegt. Der Nikkei-Index® rückte um 0,2 Prozent auf 38,814 Zähler vor.



Quelle: HSBC