Performance One (PO1) ist bereit für ein signifikantes Wachstum, angetrieben durch seinen Fokus auf digitale Transformation und Performance Marketing, dem am schnellsten wachsenden Marketing-Sektor (7,2 % jährliches Wachstum) in der heutigen digitalisierten Welt. PO1 ist gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Das Engagement des Unternehmens für Innovation zeigt sich in seinen bahnbrechenden Initiativen für die psychische Gesundheit, einschließlich des etablierten Dienstes "couch:now" und der neuen Super-App "harmony". Das erfahrene Managementteam stärkt die strategische Ausrichtung und die Marktpositionierung von PO1 weiter. In Anbetracht der vielversprechenden Aussichten erscheint die aktuelle Bewertung von PO1 zu niedrig, insbesondere angesichts des Potenzials der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH, die allein schon mehr als den Unternehmenswert von PO1 rechtfertigt. Mit einer starken Marktposition und einem Innovationsvorsprung bleibt PO1 ein attraktives Investment. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr KAUFEN-Rating und das Kursziel von 14,20 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





