Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Japan heute keine Anpassungen an ihrer Zinspolitik verkündet, so die Analysten der Nord LB.Die Leitzinsen würden folglich auf unverändertem Niveau verharren - also in der Bandbreite von 0,00% bis 0,10%. Die aktuellen Inflationsdaten aus dem Land der aufgehenden Sonne hätten zwar wohl auch die letzten Deflationssorgen bei den Notenbankern in Tokio vertrieben, am aktuellen Rand habe man aber noch keine Veränderungen am Zinsniveau vornehmen wollen. In der Tat seien die Produzentenpreise in Japan im Mai unerwartet stark gestiegen. In konkreten Zahlen ausgedrückt sei es zu einem Zuwachs um 0,7% M/M gekommen. Diese Entwicklung sei auch eine Konsequenz der ausgeprägten Schwäche des Yen. Vor allem im japanischen Finanzministerium sei schon seit geraumer Zeit die Sorge beobachtbar, dass höhere Inflationsraten das Konsumverhalten negativ beeinflussen könnten. ...

