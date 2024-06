Zürich (www.fondscheck.de) - Die Neuemissionstätigkeit bei Green Bonds befindet sich auf einem soliden Niveau, analog zu den beiden Vorjahren, so Samuel Manser, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit (ISIN LU1813279442/ WKN A2JRFA) bei Swisscanto.Aufgrund der bereits ausstehenden Papiere führe dies zu einem stetigen Wachstum des Marktvolumens. Mittlerweile mache dieses bereits rund fünf Prozent des Unternehmensanleihen-Universums aus. Dabei würden die Neuemissionen auf eine unverändert hohe Nachfrage stoßen und seien entsprechend oft überzeichnet. Das zunehmende Angebot habe Folgen. So lasse sich feststellen, dass sich für viele Green Bonds das so genannte Greenium, also die Renditedifferenz zu herkömmlichen Unternehmensanleihen, normalisiere. Die Vorteile des Green Bonds erhalte man demnach aktuell oft ohne Renditenachteile. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...