Die TUI-Aktie schwang sich am Mittwoch um weitere 2,16 Prozent in die Höhe bis auf 7,19 Euro. Damit konnte das Papier die Verluste seit Jahresbeginn wieder ausgleichen und sich in Territorium vorwagen, in dem ein Ausbruch gen Norden zum Greifen nah scheint. Geht es nach den Analysten der HSBC, wäre ein solches Szenario längst überfällig.Anzeige:Argumentiert wird wieder einmal mit sonnigen Aussichten für die anstehende Hauptsaison. Darüber hinaus führen die Börsenprofis überzeugende Q2-Zahlen ins Feld, um der Aktie von TUI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...