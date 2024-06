www.boersenkiosk.de

Wegen hoher Volatilität wurde die Aktie von Rheinmetall heute zeitweise vom Handel ausgesetzt. Der Kurs rutschte bis auf ein Tagestief von 460,10 € ab, was zum Vortag einem Verlust von 9 % entsprach. Im weiteren Tagesverlauf konnte der Verlust aber auf 3,5 % eingedämmt werden. Verantwortlich war wahrscheinlich das Unterschreiten der Marke von 500 €, was viele Stop-Loss-Limits ausgelöst haben dürfte. Vorerst dürfte der Markt bereinigt sein, so dass sich der Kurs zumindest auf kurze Sicht tendenziell wohl weiter erholen wird.Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter