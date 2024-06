Die aktuellen Kursverläufe könnten ein Vorgeschmack auf die kommenden Wochen sein! So reichten beispielsweise am Montag trotz neuer Liquiditätszuflüsse aufgrund des Monatsbeginns die Fondskäufe nicht aus, um größere Anstiege auszulösen. Im Dax gab es eine höhere Eröffnung, an der Wall Street schoben die Fondskäufe die Kurse erst am Ende noch ins leichte Plus. Das ist zwar alles nur eine Momentaufnahme, deutet aber darauf hin, dass neue Rekordhochs ...

