Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000) kam in den letzten Wochen an der Börse mächtig unter die Räder. Seit seinem Allzeithoch Anfang März hat der deutsche Rüstungstitel fast -30% an Wert eingebüßt. Auch am Freitagmorgen setzt der MDAX-Wert seinen Kursrutsch mit einem Minus von über 1% fort. Haben Anleger kein Interesse mehr an Rüstungswerten? Gründe für Optimismus Dass es grundsätzlich mangelndes Interesse gäbe, lässt sich so pauschal nicht sagen. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...