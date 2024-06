LONDON - In einem wegweisenden Gerichtsentscheid in London wurde gerade der Weg für eine mögliche Verkaufsverhandlung einer renommierten südeuropäischen Zahlungsplattform geebnet. Ein bedeutender Anteilseigner ist eine griechische Fintech-Größe, die gegen die Wall Street Bank klagte. Der Vorwurf: Versuche, das Wachstum der Plattform zu behindern. Die Bank hielt fast die Hälfte der Anteile, investierte 2022 dafür rund 800 Millionen Dollar. Dennoch setzte ein Londoner Gericht den Streitigkeiten ein Ende und präsentierte ein Urteil zur angemessenen Bewertung des Unternehmens. Sollte dessen Wert bis zum 30. Juli 2025 unter 5 Milliarden Euro fallen, verliert der Mehrheitsaktionär ein Entscheidungsrecht bezüglich neuer Übernahmeangebote.

Aussichten und Risiken

Währenddessen schaut die Bank einem optimistischen Finanzhorizont entgegen, nicht zuletzt aufgrund von vielversprechenden Ergebnissen im Investmentbanking und einem starken Kapitalmarktgeschäft. Mit steigenden Umsatzerwartungen und einem stabilen Wachstum auf dem Aktienmarkt, positioniert sie sich an der Spitze in einem sich wandelnden globalen Feld. Trotz dieses Wachstums und einer festen Platzierung im Finanzsektor müssen jedoch gewisse Marktentwicklungen im Blick behalten werden, darunter die Verkäufe von Insideranteilen und die damit verbundenen, möglicherweise gemischten Signale für die Aktionäre. Dennoch wird die unerschütterliche Beteiligung der Insider am Unternehmen als positives Zeichen für langfristige Geschäftsziele gesehen.

