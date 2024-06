Augtyro, ein Medikament zur Behandlung von Lungenkrebs, darf in den USA bei einem größeren Patientenkreis eingesetzt werden. Die US-Gesundheitsbehörde gab am Donnerstag grünes Licht. Es ist bereits die zweite Zulassung für das Präparat binnen eines Monats. Die Bristol-Myers-Squibb-Aktie arbeitet weiter an ihrer Erholung. Im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens gestattet die Food and Drug Administration (FDA) in Zukunft den Einsatz von "Augtyro" bei Patienten ab zwölf Jahren mit soliden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...