Frankfurt am Main (ots) -Unsicherheit, mangelndes Selbstvertrauen und Missverständnisse im Umgang mit dem anderen Geschlecht - riesige Stolpersteine für Männer, die auf der Suche nach der Partnerin fürs Leben sind. Während zahlreiche Dating-Coaches behaupten, dass materielle Erfolge, ein besonders maskulines Auftreten oder überholte Anmachsprüche der Schlüssel zum Erfolg seien, betont Andy Friday die Bedeutung von Kommunikation, Authentizität und Persönlichkeitsentwicklung. Wie Männer Offenheit, Flirten und Leichtigkeit erlernen, erfahren Sie im Folgenden.Die Suche nach der richtigen Partnerin kann für viele Männer frustrierend und entmutigend sein. Kein Wunder, erfordert der Dating-Alltag doch jede Menge Mut, Charisma und Selbstvertrauen, um tiefere Verbindungen zu knüpfen. Nur wenige Männer wissen, wie sie Frauen erfolgreich ansprechen sollen, denn sie haben nie die Kunst der Offenheit, des Flirtens und der Leichtigkeit gelernt. "Für viele Männer verlaufen Dates oft nicht wie erhofft, weil sie sich selbst im Weg stehen", weiß Andy Friday. "Obwohl sie sich eine tiefere Beziehung wünschen, sind ihre Bemühungen meist nicht von Erfolg gekrönt. Der Grund: Oft fehlt ihnen der richtige Leitfaden und das Verständnis dafür, wie sie ihre Persönlichkeit im besten Licht präsentieren können.""Um Dating-Hürden erfolgreich zu überwinden, sind Authentizität, eine Kommunikation auf Augenhöhe und Persönlichkeitsentwicklung unerlässlich", fährt der Flirtexperte fort. "Konkret bedeutet das: Echte Verbindungen entstehen nur, wenn Männer sich nicht verstellen." Als Dating-Coach Andy Friday weiß, wovon er spricht: Als Dating-Coach bietet er seinen Kunden Trainings, maßgeschneiderte Beratungen und Workshops an, in denen es nicht um billige Anmachsprüche oder fragwürdige Manipulationsstrategien geht. Stattdessen liegt der Fokus auf der Arbeit an der eigenen Persönlichkeit, um offener, unbeschwerter und selbstbewusster zu werden. Die Expertise des Flirtexperten basiert auf einer Kombination aus persönlicher Erfahrung und kontinuierlicher Weiterbildung im Bereich Beziehungsführung und Persönlichkeitsentwicklung.Gemeinsam mit seinem Team hat Andy Friday bereits zahlreichen Männern dabei geholfen, ihr Dating-Leben grundlegend zu transformieren. Seine YouTube-Videos rund um die Themen Dating, Flirten und Beziehung erreichen regelmäßig mehrere tausend Aufrufe. In einem besonders populären Video fragt der Flirtexperte zum Beispiel 53 Frauen auf der Straße nach einem Date. Auch wenn er Männern, die auf der Suche nach der richtigen Partnerin sind, nicht unbedingt empfiehlt, diese Herangehensweise nachzuahmen, hatte das Video einen inspirierenden Effekt auf seine Kunden. Zusätzlich hat Andy Friday kürzlich einen TED Talk mit dem Titel "Jeden Tag 2 Sekunden" gehalten, der großes Interesse geweckt hat. Wie Männer die Kunst der Offenheit, des Flirtens und der Leichtigkeit lernen, veranschaulicht der Flirtexperte anhand der folgenden drei Punkte.1. OffenheitGrundsätzlich hat jeder Mann das Potenzial, die Partnerin fürs Leben zu finden - allerdings muss man lernen, seine Ängste zu überwinden und mehr Offenheit zu entwickeln, um authentische Verbindungen auf Augenhöhe aufbauen zu können. Am Ende geht es nicht nur darum, jemanden für ein Date zu gewinnen. Durch mehr Offenheit lernen Männer auch, als Mensch zu wachsen. Offenheit bei der Partnersuche kann sich zum Beispiel so zeigen, dass Männer bereit sind, Frauen unterschiedlicher Hintergründe anzusprechen, ohne dabei Vorurteile zu zeigen. Eine grundlegende Bereitschaft, mit jeder Frau, der man begegnet, ein Gespräch zu beginnen, spiegelt eine offene Einstellung wider, die tiefere Beziehungen fördert. Außerdem sind Männer, die Offenheit in ihrem Leben kultivieren, besser dazu in der Lage, authentische Verbindungen mit anderen Menschen einzugehen - sei es nun in Freundschaften, in romantischen Beziehungen oder im Arbeitsumfeld.2. FlirtfähigkeitenEin wesentlicher Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Partnersuche ist das Erlernen von Flirtfähigkeiten. Männer müssen lernen, wie man mit Frauen interagiert und eine Anziehung aufbaut. Dabei kann ein Flirtexperte wie Andy Friday entscheidende Hilfe leisten, der seinen Kunden regelmäßig Techniken demonstriert, wie man Frauen erfolgreich anspricht. Andy Friday ist davon überzeugt, dass Flirten eine erlernbare Kunst ist - selbst, wenn man eher schüchtern ist oder nicht genau weiß, wie man das Gespräch beginnen soll. Im Alltag kommt es vor allem darauf an, auf einfache und unkomplizierte Art und Weise zu flirten.3. LeichtigkeitZuletzt sollten sich Männer darum bemühen, mehr Leichtigkeit zu entwickeln. Eine gewisse Spontanität, ungezwungene Dialoge und eine humorvolle Herangehensweise kommen in den meisten Fällen gut bei Frauen an. Damit das gelingt, ist es ratsam, zunächst in der eigenen Komfortzone zu beginnen. Statt also sofort das Gespräch mit Fremden zu suchen oder vom ersten Flirtversuch an Erfolge zu erwarten, sollten sich Männer zunächst darauf konzentrieren, Spaß am Flirten zu finden. Das gelingt am besten, indem sie die ersten Gehversuche im Bereich Smalltalk im unmittelbaren Bekanntenkreis wagen. Auf diese Art und Weise können Männer auf Dauer einen großen Teil ihrer Angst vor Ablehnung ablegen - und dadurch deutlich mehr Leichtigkeit im Gespräch mit fremden Frauen gewinnen, ohne dabei bedürftig oder aufdringlich zu wirken.Sie möchten die Kunst der Offenheit, des Flirtens und der Leichtigkeit lernen? 