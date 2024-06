Chart des Tages | USDJPY (14.06.2024)

Die Sitzung der Bank of Japan war ein wichtiges Ereignis der heutigen Asien-Pazifik-Sitzung. Die japanische Zentralbank beließ die Zinssätze unverändert in der Spanne von 0,00-0,10% und entsprach damit den Erwartungen des Marktes. Die Entscheidung über die Anleihekäufe war jedoch eine Überraschung. Es wurde weithin erwartet, dass die Bank das Tempo der Anleihekäufe reduzieren würde, aber stattdessen beschloss sie, dieses Tempo unverändert beizubehalten. Die Bank of Japan hat zwar klar kommuniziert, dass sie auf der nächsten Sitzung einen Plan zur Reduzierung der Anleihekäufe diskutieren und beschließen wird, aber das reichte nicht aus, um die Anleger zu beruhigen, die sich beeilten, den japanischen Yen zu verkaufen. BoJ-Gouverneur Ueda schloss eine Zinserhöhung im Juli nicht ausdrücklich aus und sagte, dass dies von den eingehenden Daten abhängen werde, aber die Entscheidung, den Beginn der Reduzierung der Anleihekäufe auf Juli zu verschieben, macht es weniger wahrscheinlich, dass die BoJ im nächsten Monat eine Zinssenkung beschließen wird. Die Geldmärkte sahen gestern noch eine über 60 %ige Chance, dass die BoJ auf ihrer Juli-Sitzung eine Zinserhöhung um 10 Basispunkte vornehmen würde, doch nun ist diese Wahrscheinlichkeit auf unter 50 - gesunken...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.