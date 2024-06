Die Chancen auf eine Zinssenkung in 2024 schmelzen dahin, wie Eis in der Sonne. Die Federal Reserve wird immer skeptischer und erhöhte zudem auch ihre Inflationsprognose. Der Fokus beginnt sich zunehmend auf 2025 und 2026 zu verlegen.Die Federal Reserve rückt schrittweise immer weiter von einer Zinssenkung weg. Auf den vergangenen Sitzungen betonte die Notenbank gebetsmühlenartig, dass man die Zinsen so lange auf dem hohen Niveau belassen wird, wie es nötig ist. Man schloss aber lange mehrere Zinserhöhungen in 2024 nicht aus. Das engte sich nun deutlich ein. ...

