© Foto: Uli Deck/dpa



Die Aktie von Coca-Cola hängt seit mehr als zwei Jahren fest. Nun nimmt sie erneut Anlauf auf einen wichtigen Widerstand. Gelingt der Ausbruch dieses Mal?Nicht nur Star-Investor Warren Buffett, auch zahlreiche Privatanleger lieben die Aktie von Coca-Cola und ihre Dividende. Kein Wunder, denn mit Erhöhungen 61 Jahre infolge gehört das Unternehmen zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern überhaupt. Verlässlichkeit hat ihren Preis Dafür waren Anleger in den vergangenen Jahren bereit, einen hohen Preis zu bezahlen - und zwar in Form von Opportunitätskosten. Da der Kurs der Aktie seit inzwischen mehr als zwei Jahren auf der Stelle tritt und in einer Seitwärtsrange handelt, hat sich ein …