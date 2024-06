FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nike im Zuge eines Analystenwechsels mit "Buy" und einem Kursziel von 115 US-Dollar wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Sportartikelkonzern unternehme mutige Schritte, um sein Geschäft umzugestalten und einen mehrjährigen Innovationszyklus einzuleiten, schrieb die neu zuständige Analystin Krisztina Katai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte zu einer beschleunigten Umsatzdynamik und zu Marktanteilsgewinnen führen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

