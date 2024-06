Frankfurter Börsenbriefs

Künstliche Intelligenz ist das Schlagwort der Stunde. Der KI-Hype dreht sich in der aktuellen Diskussion vor allem um die größte Chip-Power, das beste, schnellste Rechenzentrum und die fortschrittlichste Software. Mit dem Einzug der KI in den (unternehmerischen) Alltag werden jedoch viele Branchen in ihrer Effizienz beflügelt. Ein Sektor, der mit hoher Wahrscheinlichkeit davon profitieren wird, ist der Gesundheitssektor. KI wird die Wirkstoffforschung beschleunigen, medizinische Bilder analysieren, Krankheitsbilder über Bevölkerungsgruppen und Indikationsgebiete hinweg früher erkennen sowie Behandung und Medikamentierung optimieren. Die Branche ist ständig in Bewegung, der Hype um Abnehmspritzen (Novo Nordisk, Eli Lilly) wird aktuell wieder von Impfstoffaktien wie BioNTech oder Moderna abgelöst. Unbestritten ist die Chance auf Effizienz - und damit Margengewinne durch KI. Ein Healthcare-ETF ist eine günstige und renditeträchtige Möglichkeit, um den Megatrend Gesundheit abzubilden.In der aktuellen Ausgabe des(24/2024) haben wir aus diesem Bereich einen ETF für Sie herausgesucht.Außerdem im aktuellen Brief:- Illumina: Nach Fünftelung ein Kauf?- Oracle: Der nächste KI-Star?- Thema der Woche: Biosimilar-Duo vor Höhenflug?- Attraktiver Gold-Bond: Langläufer bietet 5,6 %Ihre Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!