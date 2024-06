In Deutschland gibt es mehr als 25 börsennotierte Firmen, die dieses Jahr ihre Dividenden steuerfrei "aus der Substanz" auszahlen. Zu diesem Kreis gehört auch der TecDax-Wert Jenoptik. Ausschüttung ohne Abzug: Auf der Jenoptik-Hauptversammlung am 18. Juni 2024 soll eine Dividende in Höhe von 35 Cent pro Aktie beschlossen werden. "Im Zusammenhang mit unserem Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung haben wir die folgende Information veröffentlicht", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...