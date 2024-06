© Foto: picture alliance / STRF/STAR MAX/IPx | STRF/STAR MAX/IPx



Ein Beitrag auf X bringt neuen Schwung in die GameStop-Saga. Wird Keith Gill Teil des GameStop-Board of Directors?Ein Screenshot auf Gills Reddit-Konto zeigte am Donnerstag, dass sein Portfolio keine der 120.000 GameStop-Call-Optionen mehr enthielt, die nächste Woche mit einem Ausübungspreis von 20 US-Dollar auslaufen sollten. Stattdessen zeigte der Screenshot, dass seine GameStop-Position auf 9.001.000 Stammaktien des Unternehmens angestiegen war. Das ist genau die gleiche Anzahl von Aktien, die Ryan Cohen ursprünglich bekannt gab, als er sich an GameStop beteiligte. Der User Super Robot hat auf X eine Theorie veröffentlicht, dass Roaring Kitty in das Board of Directors von GameStop …