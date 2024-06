Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute: Analyse zum Mietwagenmarkt Mai 2024: Stabiles Preisniveau bei hoher Buchungslage

Im Mai steigt die Zahl der Sonnenstunden sowie die auf dem Thermometer deutlich an - und damit bei vielen auch die Vorfreude auf den Sommer. Das zeigt sich besonders bei der Ferienplanung: Die Frühlingsmonate werden genutzt, um den Lieblings-Mietwagen für den Roadtrip im Reiseland zu buchen.

Gut für die Urlaubskasse: Die stabilen Preise schonen den Geldbeutel und sorgen für ein noch fröhlicheres Gesicht beim Gedanken an die schönste Zeit im Jahr. Laut der aktuellen Monatsauswertung des Mietwagen-Veranstalters Sunny Cars sparten Buchende rund 50 Euro im Vergleich zu Mai 2023.

Trend Buchungen:

Die vielen Feiertage und Ferien nutzten zahlreiche Reisende für einen Mietwagenurlaub. 15 Prozent aller Mietwagen, die in diesem Jahr gebucht wurden, sind im Mai in den Urlaubszielen unterwegs gewesen - 36 Prozent mehr als noch vergangenes Jahr. Auch die kommenden Monate zeichnen sich durch eine gesteigerte Buchungslage aus. Dabei zeigt sich allerdings ein Trend zu eher kurzfristigen Reservierungen: Ein Großteil der im Mai getätigten Buchungen entfiel auf den laufenden Monat Juni mit rund 30 Prozent. Gründe dafür sind sicherlich die steigende Reiselust, das wärmere Klima, die soliden Mietwagen-Preise als auch ein breit aufgestelltes Flotten-Angebot in den beliebten Destinationen. Nur 16 Prozent aller Mai-Buchungen fallen in die Herbstmonate September bis November. Um den Wunsch-Mietwagen für den lang ersehnten Urlaub im Wunschzeitraum jedoch noch rechtzeitig zu sichern, rät Sunny Cars weiterhin zu einer frühzeitigen Buchung.

Preisentwicklung:

Traditionell lagen die Preise minimal höher als noch im April. Bezahlten Buchende im Vormonat noch durchschnittlich 418 Euro, lag der Preis pro Buchung im Mai etwa fünf Prozent höher, bei 436 Euro. Dieser Monat bricht somit mit dem Abwärtstrend seit Beginn des Jahres. Das Preisniveau 2024 liegt dabei weiterhin deutlich unter den Kosten, die noch 2022 anfielen.

Trend Zielgebiete:

Wie bereits im Vormonat erfreuen sich europäische Urlaubsländer auch im Mai hoher Beliebtheit unter den Mietwagenreisenden. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt konstant Spanien, mit den beliebten Balearischen Inseln. Weitere mediterrane, südeuropäische Länder sichern sich die nächsten Top-Platzierungen. Dabei überholt Griechenland Portugal, dicht gefolgt von Italien. Auf dem fünften Platz landet erneut das beliebteste Fernreiseziel: die USA.

