14.06.2024

Pünktlich zum Start der Fußball-EM am 14. Juni hat sich die Münchner Beratungs- und Digitalagentur INAI einen Performance-Marketing-Auftrag von Wandmagie gesichert, das zu FLYERALARM gehört.



München (14. Juni 2024). Mit Social- und Google-Ads mehr Treffer in der Zielgruppe: INAI aus München steuert ab sofort das Performance-Marketing des Wandmagie Online-Shops von FLYERALARM. In dem Shop können Fans und User unter anderem lizenzierte DFB-Merchandise-Artikel personalisieren - von der Tasse bis zum Zippo-Feuerzeug. "Unser Ziel ist es, durch Maßnahmen wie Perfomance-Marketing auf Meta den Traffic auf der Seite www.wandmagie.de zu erhöhen. Durch KI-Targeting auf den Plattformen Facebook und Instagram können wir sehr genau Fans ansprechen, die sich für die EM 2024 interessieren und darüber hinaus gern online einkaufen", erklärt Kevin Kößler, Geschäftsführer der INAI GmbH ( www.inai.group ). Darüber hinaus soll getestet werden, welche Produkte und Formate am besten funktionieren.



Performance-Marketing bleibt laut Kößler auch im Jahr 2024 das Mittel der Wahl, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und um Neukunden zu gewinnen. Ein weiterer Vorteil gegenüber klassischer Offline-Werbung ist neben geringeren Streuverlusten laut Kößler, dass sich Werbeanzeigen und Budgets täglich anpassen lassen - etwa basierend auf den Spielergebnissen des Vortags. Das erhöht die Aktualität und damit die Relevanz der Werbung.



Mehr Informationen unter: https://www.inai.group





