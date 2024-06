Bei Kontron gibt es ein neues Aktienrückkaufprogramm. Die Gesellschaft will bis zu 434.000 eigene Aktien erwerben. Das entspricht 0,7 Prozent des Grundkapitals. Dafür sollen maximal 10 Millionen Euro ausgegeben werden. Das Rückkaufprogramm startet am 1. Juli. Es soll spätestens am 31. Dezember beendet werden. Der Rückkauf soll über die Börse sowie ...

