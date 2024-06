In Ungarn eröffnet Schott Pharma eine neue Produktionsstätte für vorfüllbare Glasspritzen. Die Bauarbeiten starteten im Oktober 2022. Investiert hat die Gesellschaft rund 76 Millionen Euro in das Werk in Lukacshaza. Die ungarische Regierung hat den Bau mit 9 Millionen Euro unterstützt. Dort entstehen mehr als 120 neue Arbeitsplätze. Durch die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...