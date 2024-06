Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Adobe | Arm | Rheinmetall & kommt neue KI-Perle an Wall Street - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Kursrutsch geht weiter Adobe - Zahlenfluch beendet - Sirius XM - liegt Buffett komplett daneben - Arm - Nasdaq-Aufstieg Softbank - nächstes As im Ärmel - Neue KI-Perle am Start - Microsoft - das "Recall"-Problem Nel - Aktie weiter unter Druck Cavendish - Kurs in drei Tagen halbiert Beiersdorf - Aktie stemmt sich gegen den Trend Heidelberg Materials - Schnäppchen an der Unterstützung - Rheinmetall - Kurssturz beendet - Thyssenkrupp - grünes Licht für Kretinsky-Einstieg Zuschauerfragen