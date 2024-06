Ein Taschendesigner muss "Luxus" sein, richtig? Die fröhlich-bunten Bags aus Fort Wayne im US-Bundesstaat Indiana sind in erster Linie etwas für die weibliche Kundschaft. Die "Story" reicht zurück in die 1980er Jahre, als die Gründerinnen auf der Suche nach hübschen Reisetaschen nicht fündig wurden und beschlossen, das Gewünschte nach eigenen Entwürfen fertigen zu lassen. Wer die Accessoir- und Modeadresse mit Fokus auf Taschen heute auf die Schnelle in der Kategorie Luxus einordnet, wird beim Anblick von Umsatztendenz und Margen wahrscheinlich abwinken. Ähnlich wie viele Anleger, die sich in der Kalenderwoche 24 nach Quartalszahlen von "VRA" (Nasdaq-Kürzel) trennten und eine heftige Korrektur auslösten: Die Aktie ist auf dem Weg zurück an die Jahrestiefstmarke 5,87 $ vom 13. März. Wie ist ein Börsenwert von nur noch 191 Mio. $ (gegenüber einst 2 Mrd. $) einzuordnen? Mehr dazu nächste Woche im Frankfurter Börsenbrief.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.