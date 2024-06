Saint Cloud, Frankreich (ots/PRNewswire) -Ethypharm freut sich, den Erwerb einer Zäpfchenform von Mesalazin durch seine chinesische Tochtergesellschaft, Shanghai Ethypharm Pharmaceuticals Ltd, von dem chinesischen Unternehmen Jiangsu Anbison Pharmaceutical bekannt zu geben.Ethypharm ist führend bei unentbehrlichen Arzneimitteln für das zentrale Nervensystem, die Krankenhausversorgung und die innere Medizin und verfolgt die Strategie, in seinen Schlüsselmärkten, den fünf großen europäischen Ländern und China, sowie international mit seinem starken Vertriebsnetz weiter zu wachsen. Das Wachstum des Unternehmens wird sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Übernahmen erfolgen.Mesalazin ist ein Medikament zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.Seit 1997 leistet Ethypharm mit Etiasa® Pionierarbeit auf dem chinesischen Markt für oral einzunehmendes Mesalazin und erreicht einen Marktanteil von rund 30%.China ist der drittgrößte Markt für Mesalazin weltweit, wobei hauptsächlich orale und topische Formen 20 % des Gesamtmarktes ausmachen.Die Behandlung mit Mesalazin-Zäpfchen bietet Vorteile wie eine gezieltere Freisetzung.Durch die Übernahme wird Ethypharm in die Lage versetzt, die Nachfrage chinesischer Patienten und medizinischer Fachkräfte nach qualitativ hochwertigen Behandlungen besser zu befriedigen, indem ein komplettes Portfolio von Mesalazin-Formen angeboten wird. Es verlängert den Lebenszyklus eines der führenden Produkte von Ethypharm.Denis DELVAL, Präsident und CEO der Ethypharm-Gruppe, erklärte:Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Wachstumsstrategie von Ethypharm dar und steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens, Patienten mit lebenswichtigen Medikamenten zu versorgen. Sie wird das Wachstum von Ethypharm beschleunigen und die führende Position von Etiasa® auf dem chinesischen Markt stärken."Über EthypharmEthypharm ist ein führendes mittelgroßes internationales Pharmaunternehmen mit starken europäischen Wurzeln, das unentbehrliche Arzneimittel herstellt und anbietet, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen zentrales Nervensystem (starke Schmerzen und Sucht), Krankenhausversorgung und innere Medizin liegt. Unser Ziel ist es, das Leben der Patienten zu verbessern und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben.Ethypharm beschäftigt 1.700 Mitarbeiter in den verschiedenen pharmazeutischen Bereichen, davon 1400 im industriellen BereichUnsere sechs Produktionsstandorte in Frankreich, Großbritannien, Spanien und China verfügen über Fachwissen im Bereich injizierbarer Arzneimittel und komplexer fester oraler Formen.Mit einer weltweiten Präsenz in 68 Ländern vertreibt das Unternehmen seine Produkte direkt in Europa und China und unterhält strategische Partnerschaften in den Märkten EMEA, NA, LATAM und APAC.Ethypharm arbeitet eng mit den Behörden und Fachleuten des Gesundheitswesens zusammen, um sicherzustellen, dass seine Arzneimittel ordnungsgemäß verwendet werden und die Patienten Zugang zu ihnen haben.Um mehr über Ethypharm zu erfahren, besuchen Sie http://www.ethypharm.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2434581/Ethypharm_Logo.jpgKontakt für Medien:Avril PONNELLE | Group Communication Manager | presse@ethypharm.com | www.ethypharm.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ethypharm-erweitert-sein-mesalazin-etiasa-portfolio-in-china-302172993.htmlPressekontakt:+33 6 3051 2527Original-Content von: Ethypharm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24965/5801748