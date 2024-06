Es hat ein ziemlich bedeutendes Ereignis in der Welt der innovativen Technologien gegeben - die European CEO Awards 2024.

Nur die besten CEOs von Unternehmen, die die Grenzen des Geschäfts erweitern und generell zur Entwicklung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts beitragen, werden für diese Auszeichnung nominiert. In der FinTech-Branche ging der Titel CEO des Jahres an Sergey Astafjev, CEO und Mitbegründer von Wallester AS, einem estnischen Finanzdienstleister, der es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen maßgeschneiderten Kartenprogramme und Zahlungsinfrastrukturen einzurichten. Was dieses Unternehmen ist und für welche Verdienste sein Schöpfer einen solchen Ehrenpreis erhalten hat, werden wir nun zu verstehen versuchen.

Merkmale und Perspektiven für die Entwicklung der Branche

Für die European CEO Awards 2024, die von europeanceo.com verliehen werden, gab es 6 Nominierungen, aber wir haben uns die Nominierung der Fintech-Branche angesehen. Es ist eine Branche, die sich schnell entwickelt und alle Bereiche der menschlichen Tätigkeit betrifft. Das Unternehmen von Sergey Astafjev ist europäischer Marktführer bei der Bereitstellung integrierter Lösungen für die Kartenausgabe.

Die Perspektiven in diesem Bereich sind praktisch grenzenlos. Nach bescheidenen Berechnungen von Experten wird der Weltmarkt für Karten bis 2025 ein Volumen von über 65 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies erklärt sich durch das wachsende Interesse der Verbraucher an Kartenprodukten. Bei Zahlungskarten werden sie von der erhöhten Zahlungssicherheit und Benutzerfreundlichkeit angezogen. Waren früher nur Bankinstitute für die Ausgabe von Karten zuständig, so kann heute dank Unternehmen wie Wallester jedes Unternehmen sein Kartenprodukt vermarkten.

Die Veränderungen, die sich im Bereich der Kartenausgabe vollzogen haben, sind enorm. Zuvor war es für die Erstellung Ihres Kartenprogramms erforderlich, eine große Anzahl von Dokumenten zu sammeln, alle Anforderungen des Zahlungssystems Visa, MasterCard, UnionPay oder eines anderen vom Unternehmen gewählten Dienstes zu erfüllen und riesige Geldbeträge für die Entwicklung von Software und Infrastruktur aufzuwenden, um die Vitalität des Programms zu erhalten. Um ein solches Projekt zu verwirklichen, war es notwendig, über ausreichende Erfahrung zu verfügen, bestimmte Prozesse zu durchlaufen und die Regeln der Zahlungssysteme einzuhalten.

Mit den Lösungen von Wallester können Sie die Zeit, die für die Markteinführung Ihres Kartenprojekts benötigt wird, erheblich verkürzen. Mit ihrer Hilfe kann ein Unternehmen in jedem Bereich sein Kartenprogramm in kürzester Zeit mit minimalen Kosten und ohne zusätzliches hochqualifiziertes Personal starten.

Wallester - eine Komplettlösung für Ihr Unternehmen

Wallester hat eine Plattform und eine Komplettlösung für Startups und Unternehmen geschaffen. Es handelt sich um eine multifunktionale Plattform, die leicht skalierbar und an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden kann. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, Zahlungskarten auszustellen und das Kartenprogramm unabhängig zu verwalten, ohne die Dienste von Banken und anderen Finanzinstituten in Anspruch zu nehmen.

"In einem zunehmend wettbewerbsorientierten Finanztechnologieumfeld hängt der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg oft von einem entscheidenden Element ab: der Qualität des Kundendienstes." (?) Sergey Astafjev, CEO und Mitbegründer von Wallester

In Zusammenarbeit mit Wallester erhält der Kunde maximale Unterstützung in allen Phasen der Kartenproduktentwicklung. Er erhält alle notwendigen Werkzeuge und Unterstützung, um ein individuelles Zahlungskartenprogramm zu starten. Das Unternehmen kümmert sich um alle Fragen der Verwaltung, der Kommunikation mit dem Zahlungssystem, der Zahlungssicherheit, der Modernisierung und der Wartung der Plattform.

Mit der Wallester.com können Kunden unabhängig Karten für jeden Zweck ausgeben. Sie können physische und virtuelle, Lastschrift-, Gutschrift- und Prepaid-Karten sein. Die White-Label-Lösung ermöglicht die Erstellung von Karten mit individuellen Designs. Unternehmenssymbole auf Zahlungsmitteln und in der mobilen Anwendung tragen dazu bei, die Marke wiedererkennbarer zu machen und ihren Stellenwert im Wettbewerb deutlich zu erhöhen.

Die innovative Plattform von Wallester gibt Kundenunternehmen die volle Kontrolle über ihre Kartenprogramme. Sie können selbstständig Kartenlimits festlegen, Karten aktivieren und blockieren sowie neu ausstellen und ersetzen.

Wallester bietet fertige Nischenlösungen für eine Vielzahl von Branchen. Das Unternehmen verfügt über maßgeschneiderte Produkte für Kredit-, Reise-, Bank- und Versicherungsgeschäfte. Es bietet auch Optionen für Unternehmen, die an E-Commerce, P2P-Krediten und anderen derzeit beliebten Geschäftsbereichen tätig sind. Nischenlösungen sind auf eine bestimmte Branche zugeschnitten, aber das bedeutet nicht, dass die Plattform von Wallester einen begrenzten Einsatzbereich hat. Im Gegenteil, dank seiner REST-API kann es einfach in jedes bestehende System integriert werden und eignet sich für den Einsatz in jeder Branche.

Karten, die über die Wallester-Plattform ausgegeben werden, können tokenisiert werden. Dies ermöglicht die Verknüpfung mit digitalen Brieftaschen und erhöht die Zahlungssicherheit erheblich. Durch den Einsatz des modernen 3D-Secure-Protokolls werden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Es geht darum, bei jeder Transaktion einen zusätzlichen Verifizierungsschritt anzufordern.

Wallester-Lösungen sind im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien und der Schweiz erhältlich. Es ist ein universelles Produkt für eine Vielzahl von Unternehmern, das ständig weiterentwickelt und aktualisiert wird, um den Bedürfnissen der Kunden bestmöglich gerecht zu werden.

CEO des Jahres in der FinTech-Branche: Sergei Astafjev (Wallester AS). Wohlverdiente Auszeichnung

European CEO ist eine renommierte Print- und Online-Publikation mit Hauptsitz in London. Führungskräfte in 28 europäischen Ländern abonnieren die Publikation und erhalten vierteljährlich eingehende Analysen, Strategien und Empfehlungen, die ihnen helfen, kompetente Geschäftsentscheidungen zu finden. Der Verlag verfügt über ein komplettes Redaktionsteam, das aus vielen namhaften Autoren besteht. Es behandelt die aktuellsten Themen ab, die das Interesse von Branchenexperten und der allgemeinen Leserschaft wecken.

European CEO Publishing hat die jährlichen European CEO Awards ins Leben gerufen, um die führenden Akteure in verschiedenen Branchen auszuzeichnen. Die Leser der Publikation können nach eigenem Ermessen Unternehmensvertreter nominieren, die die mit dem Preis verfolgten Standards erfüllen und der Auszeichnung würdig sind. Die Jury der European CEO Awards wiederum wählt den Gewinner aus, der wirklich die Grenzen des Unternehmens verschiebt und fortschrittliche Ideen umsetzt.

Im Jahr 2024 wurden die European CEO Awards 2024 in 6 Kategorien vergeben. Die größte Begeisterung war in der Kategorie FinTech-Branche zu spüren. Sergey Astafjev, CEO und Mitbegründer von Wallester, hat die Auszeichnung mit einer riesigen Stimmenmehrheit gewonnen. Bei ihrer Entscheidung haben die Richter alle bisherigen Verdienste des Kandidaten berücksichtigt, und davon gibt es in der Tat viele.

Sergey Astafjev war einer derjenigen, die Wallester 2016 in Tallinn gründeten. Unter seiner scharfen Führung wurde das kleine Startup zu einem der Marktführer mit schnell wachsenden Ambitionen. Der Einflussbereich dieses Projekts vergrößerte sich jedes Jahr, so dass neben dem Büro in Estland eine Abteilung in Valbonne (Frankreich) eröffnet wurde.

Unter der Leitung von Herrn Astafjev wurde Wallester 2018 offizieller Partner und Hauptmitglied des Visa-Zahlungssystems und rangierte 2023 unter den Top 3 der besten Finanzinstitute in Estland. Eine weitere wohlverdiente Auszeichnung für Wallester war der Sieg bei den Fintech Breakthrough Awards in der Kategorie "Best Management Platform".

Laut der Jury der European CEO Awards konnte kein Kandidat für diese Auszeichnung in der Kategorie Fintech-Branche mit solchen Leistungen wie denen von Herrn Astafjev konkurrieren. Er erklärt seinen Erfolg, indem er nicht seine Ambitionen, sondern die Bedürfnisse seiner Kunden in den Vordergrund stellt.

Ein Zitat von Herrn Astafjev aus einem kürzlich geführten Interview: "In einem zunehmend wettbewerbsorientierten Finanztechnologieumfeld hängt der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg oft von einem entscheidenden Element ab: der Qualität des Kundendienstes."

Dieser verstärkte Fokus auf Kundenzufriedenheit wurde zum Hebel, der Wallester dazu verholfen hat, eine führende Position in der Fintech-Branche einzunehmen, und Astafjev selbst zu der wohlverdienten Auszeichnung. Wir sind zuversichtlich, dass Wallester durch die Befolgung dieser Grundsätze bei seiner Arbeit in Zukunft viele weitere wichtige Auszeichnungen erhalten wird.