Meme Coins korrigieren: Wie weit können PEPE, WIF und FLOKI fallen?

Die Krypto-Rallye, von der Analysten seit Monaten sprechen, will einfach nicht starten. Das Bitcoin Halving, welches im April dieses Jahres durchgeführt wurde, hätte eigentlich für steigende Kurse bei den meisten Kryptowährungen sorgen sollen. Bisher ist davon aber wenig zu spüren. Bitcoin kann die 70.000 Dollar Marke nicht nachhaltig überschreiten und auch die meisten Altcoins leiden darunter. Besonders hart trifft es Meme Coins wie PEPE, WIF und FLOKI, die in den letzten Tagen hohe Verluste verzeichnet haben. Wie weit kann sich die Korrektur noch fortsetzen?

Alles dreht sich um Meme Coins

2021 hat man noch den Kopf geschüttelt, wenn man gehört hat, dass Meme Coins wie Shiba Inu und Dogecoin Milliarden Dollar Bewertungen erreichen. Dogecoin (DOGE) ist zwischenzeitlich sogar auf eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar zugesteuert. Ein Umstand, der für die meisten unerklärlich war und viele Analysten zu der Annahme geführt hat, dass die "Krypto-Blase bald platzen wird." Heute weiß man es besser. Sogar im Bärenmarkt 2022 hat sich DOGE unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung halten können und in diesem Jahr gibt es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie noch nie.

(Meme Coins mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar: Quelle: Coinmarketcap)

Auch wenn der Kryptomarkt viele innovative Projekte mit sich bringt und einige Coins einen einzigartigen Nutzen mit sich bringen, sind Meme Coins heuer dennoch die größten Renditebringer. Wer zum Jahreswechsel beispielsweise auf PEPE gesetzt hat, konnte inzwischen eine Rendite von mehr als 800 % erzielen. Inzwischen geht es aber steil bergab, wie die Zahlen der letzten Woche zeigen.

Ist der Hype nun vorbei?

Schaut man sich die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung an, zeichnet sich in der letzten Woche ein klares Bild ab. Die Verluste liegen zwischen 10 und 30 %. Vom Allzeithoch sind die meisten Coins noch deutlich weiter entfernt. WIF ist vom Höchststand, der Ende März erreicht wurde, inzwischen um 50 % eingebrochen und Book of Meme (BOME) war schon über 1,5 Milliarden Dollar wert, während der Coin jetzt noch auf rund 750 Millionen Dollar kommt. Es geht also seit Monaten bergab am Meme Coin Markt. Das Ende des Hypes muss das allerdings nicht bedeuten. Vielmehr nutzen Wale die Gelegenheit, um günstig nachkaufen, da sie davon ausgehen, dass die Kurse schon bald wieder steigen.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich das Bild, welches sich schon das ganze Jahr über abzeichnet, auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. Demnach werden Meme Coins wieder überdurchschnittlich stark steigen, wenn der Bitcoin-Kurs steigt, und umso höhere Verluste einbringen, wenn Bitcoin fällt. Die Chancen stehen also gut, dass PEPE, FLOKI, WIF und Co. auch ihr Allzeithoch nochmal übertreffen werden, auch wenn es vorher nochmal weiter bergab gehen sollte. Einige Analysten gehen aber davon aus, dass der Boden schon fast erreicht ist.

Die turbulenten Zeiten am Kryptomarkt umgehen viele Anleger inzwischen mit Initial Coin Offerings (ICOs), da es hier vielversprechende Alternativen gibt, die noch deutlich höhere Renditen als PEPE und Co. einbringen könnten. Derzeit rückt vor allem PlayDoge ($PLAY) in den Fokus der Anleger.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

Anleger weichen auf PlayDoge aus

Während es nicht nur bei den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung, sondern am gesamten Kryptomarkt bergab geht, werden Initial Coin Offerings (ICOs) bei Anlegern immer beliebter. Dabei handelt es sich um Gelegenheiten, neue Coins noch direkt von den Entwicklern zu kaufen, bevor diese überhaupt an den Kryptobörsen gehandelt werden. Bis dahin unterliegen die Coins also auch nicht den marktüblichen Kursschwankungen und nach einem erfolgreichen ICO kann es beim Listing an den Börsen schnell zu einer Kursexplosion kommen. Bei PlayDoge ($PLAY) deutet derzeit alles darauf hin, als könnte der Coin nach dem Launch durch die Decke gehen.

($PLAY Initial Coin Offering - Quelle: PlayDoge Website)

Der Vorverkauf läuft noch keine 3 Wochen und hat inzwischen mehr als 4 Millionen Dollar eingebracht, wodurch das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich wird. Während des Vorverkaufs wird der Preis bereits mehrfach angehoben, was für frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Launch bedeutet. $PLAY liefert nicht nur einen weiteren Meme Coin, die Entwickler arbeiten auch an einem Play to Earn Game, bei dem Spieler $PLAY-Token verdienen können, wenn sie sich um ihr DOGE-Tamagotchi kümmern. Der Mix aus Meme und Gaming Coin und die hohe Nachfrage während des Presales könnte Analysten zufolge dazu führen, dass der Kurs nach dem Launch schnell um mehr als das 10-fache steigt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PLAY im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.