TRADINGIDEE des Tages | USDIDX (14.06.2024)

Fakten:

Nach einem starken zinsbullischen Katalysator vor dem Wochenende erlebte der USD-Dollar eine Woche der Konsolidierung. Dies war natürlich der NFP-Bericht vom Arbeitsmarkt. In dieser Woche standen jedoch zwei noch wichtigere Ereignisse an: der CPI-Bericht und die Zinsentscheidung der Fed.

Trotz des dovishen VPI-Berichts war der entscheidende Katalysator die Fed-Konferenz am selben Tag, nach der der Dollar-Index die durch den VPI-Bericht verursachten Rückgänge wieder ausglich. In seiner Rede bekräftigte Jerome Powell, dass die Entscheidungen des FOMC-Vorstands von den eingehenden Daten abhängen werden. Dies lässt vermuten, dass die Fed bei anhaltend niedrigen Inflationsdaten zu einer Lockerung der Geldpolitik neigen wird.

Darüber hinaus wies Jerome Powell darauf hin, dass die aktuellen Inflationsprognosen der Fed relativ konservativ sind, was die Möglichkeit für positive Überraschungen in den kommenden Sitzungen bietet.

Der USDIDX-Index befindet sich an einem wichtigen Widerstandsniveau. Gelingt es den Bullen nicht, diesen zu überwinden, ist mit einer Rückkehr unter die Aufwärtstrendlinie zu rechnen.

Background - Meinung:

Der Dollar befindet sich seit November 2022 in einem breiten Konsolidierungskanal zwischen 106,200 und 100,000 Punkten. In Anbetracht der ersten Zinssenkungen einiger Zentralbanken wie der EZB und der BoC wird sich die Fed in den kommenden Monaten sicherlich anschließen. Derzeit werden die ersten Zinssenkungen für die Sitzung im September oder November eingepreist, was den Dollar unter Verkaufsdruck setzt. In diesem Szenario wird es entscheidend sein, dass sich die niedrigen Inflationswerte in den kommenden Monaten bestätigen...

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.