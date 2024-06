Am Freitag zählen die Commerzbank und die Deutsche Bank zu den großen Verlierern im DAX. Es gibt nämlich neue schlechte Nachrichten in der Banken-Branche. Sollten Anleger jetzt Gewinne mitnehmen und die Aktien besser verkaufen? Um mehr als 5 Prozent fällt die Commerzbank-Aktie am Freitagnachmittag. Auch die Deutsche Bank erwischt es mit minus 2,5 Prozent deutlich. Damit setzt sich der Abverkauf der Bankenwerte fort und die schönen Aufwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...