Die Haustiere der Nasa-Mitarbeiter haben es ins All geschafft. Zumindest Bilder von ihnen wurden an die Internationale Raumstation geschickt, um eine neue Technik zur Kommunikation zu testen. Die Nasa hat kürzlich eine Sammlung von Tierbildern an die Internationale Raumstation (ISS) gesendet. Es handelt sich um Fotos von Hunden, Katzen und weiteren Haustieren der Nasa-Mitarbeiter.AnzeigeAnzeige Mit dieser Aktion hat das "Space Communication and Navigation"-Programm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...