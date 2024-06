Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland - die Kalenderwoche 24 ist auch am KMU-Anleihemarkt vom Fußball geprägt. So hat Stephan Schnippe, CEO der Score Capital AG, ihrerseits Emittentin einer 5,00%-Anleihe 2020/25 (WKN: A254SG), dem Anleihen Finder ein spannendes Interview über die Assetklasse Fußball gegeben und dabei verraten, dass die Score Capital AG zur Refinanzierung des laufenden Bonds, die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe in Betracht zieht. "Die Assetklasse Sport insbesondere die Assetklasse Fußball wird in der breiten Öffentlichkeit noch nicht richtig wahrgenommen. Dabei hat diese Assetklasse überzeugende Vorteile. Der Fußball ist konjunkturunabhängig und wächst kontinuierlich. Die Assetklasse Fußball ist frei von Korrelationen und hat ein überzeugendes Chancen-Risiko-Ratio. Wir machen das Geschäft jetzt schon seit fast 20 Jahren und haben noch nie einen Euro verloren. Man glaubt es kaum, der Fußball ist zwar bunt und atmosphärisch und wird oft als High-Risk angesehen. Die Realität ist jedoch, dass Fußball eine sehr risikoarme, belastbare Assetklasse ist", so Stephan Schnippe.

