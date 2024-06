DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. Juni bis Montag, 17. Juni (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 15. Juni - DE/Fußball-EM: 15:00 Gruppe A: Ungarn - Schweiz, Köln 18:00 Gruppe B: Spanien - Kroatien, Berlin 21:00 Gruppe B: Italien - Albanien, Dortmund S O N N T A G, 16. Juni - DE/Fußball-EM: 15:00 Gruppe D: Polen - Niederlande, Hamburg 18:00 Gruppe C: Slowenien - Dänemark, Stuttgart 21:00 Gruppe C: Serbien - England, Frankfurt M O N T A G, 17. Juni *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +5,9% gg Vj zuvor: +6,7% gg Vj *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +3,3% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q *** 10:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Interview in einer Veranstaltung von Reuters 10:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, Pk zu Verfassungsschutzbericht 2023, Berlin *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,4% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, Pk zu Bericht "Bildung in Deutschland 2024", Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -13,0 zuvor: -15,6 *** 18:00 NL/Qiagen NV, Capital Markets Day - CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Zinssatz für Medium-term Lending Facility (MLF) *** - NL/ING Groep NV, Capital Markets Day *** - DE/IG Metall, Forderungsempfehlung für die Metall- und Elektroindustrie für die Tarifrunde 2024 *** - ES/EZB-Vizepräsident De Guindos Rede und Q&A bei Veranstaltung der Universidad Internacional Menendez Pelayo - SG /Börsenfeiertag Singapur - DE/Fußball-EM: 15:00 Gruppe E: Rumänien - Ukraine, München 18:00 Gruppe E: Belgien - Slowakei, Frankfurt 21:00 Gruppe D: Österreich - Frankreich, Düsseldorf ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

