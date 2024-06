Wien (www.fondscheck.de) - Nuveen hat William Huffman zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Rolle werde Huffman dem Nuveen Executive Leadership Team vorstehen und als Mitglied des TIAA Executive Committee fungieren. Huffman trete die Nachfolge von Jose Minaya an. Darüber informiere der Investmentmanager des US-Finanzdienstleister TIAA (Teachers Insurance and Annuity Association of America) mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Billionen US-Dollar per Pressemitteilung. ...

