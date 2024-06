GLS Mobility erweitert sein Angebot in die Benelux-Länder: Die Bezahllösung für E-Mobilität namens Pay-t kommt in Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden auf den Markt. Gemeinsam mit Partner Payworld kann dort künftig an Ladestationen AFIR-konform geladen und bezahlt werden. Bei Pay-t handelt es sich um eine "backendoffene Bezahllösung", die bereits in Deutschland und in der Schweiz auf dem Markt ist. Ein zentrales Bezahlterminal von Pay-t reicht ...

