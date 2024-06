© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die Aktie des Herstellers von Erfrischungsgetränken Celsius ist in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten. Liegt jetzt eine Kaufgelegenheit vor?Kaum zu glauben, aber es gibt Unternehmen, deren Aktien in den vergangenen fünf Jahren noch erfolgreicher gewesen sind als jene von Nvidia und Super Micro Computer - zumindest zeitweise. Peak-Performance: +7.000 Prozent Eine dieser Aktien ist die von Erfrischungsgetränkehersteller Celsius. Die Anteile des von PepsiCo unterstützten Herstellers von Energy Drinks, die eine gesundheitsbewusste und finanzstarke Kundengruppe ansprechen sollen, verteuerten sich zeitweise um 7.000 Prozent. Nach einer scharfen Korrektur in den vergangenen Wochen …