Am 11. Juli stehen bei Gerresheimer die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem organischen Umsatzplus von 1 Prozent. Das ist keine Überraschung. Viele Kunden arbeiten noch am Abbau der Lager. Hier ist ein Ende langsam absehbar. Im Vorjahr wurden 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Experten rechnen zudem ...

