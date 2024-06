© Foto: Hannes P Albert/dpa



Bernhard Wenger, Nordeuropa-Chef und VP of Distribution beim Krypto-Fondsanbieter 21Shares, spricht im wO-Interview über Allzeithochs, Krypto-ETFs und wie die Blockchain den Alltag verändern wird.wallstreetONLINE: Herr Wenger, es sind jetzt ein paar Monate vergangen, seit die ETFs in den USA gestartet sind. Hat sich der Hype, der da vorher aufgebaut wurde, bewahrheitet? Bernhard Wenger: Ich glaube, der Hype, der aufgebaut wurde, hat die Erwartungen sogar übertroffen, was die Zuflüsse betrifft. Ich glaube nicht, dass wir gedacht haben oder auch unsere Mitbewerber in den USA, dass die Zuflüsse so schnell so stark sind. Da hätte man sich eher gedacht, dass sich vielleicht nach einem halben …