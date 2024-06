DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. Juni (26. KW)

=== M O N T A G, 24. Juni 2024 *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni 11:45 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Pressegespräch zum Tag der Industrie, Berlin 13:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie, Berlin *** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Pressekonferenz zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen mit den USA - DE/Wirksamwerden beschlossener Indexzusammensetzungen zum Handelsstart an den Börsen *** 20:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede in der San Francisco Fed D I E N S T A G, 25. Juni 2024 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 09:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie, Berlin 10:00 LU/Adler Group SA, HV *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni *** 18:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede im Economic Club of New York 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q M I T T W O C H, 26. Juni 2024 08:00 DE/OHB SE, HV *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 10:00 CH/Julius Bär Group AG, Mediensgespräch: Ausblick auf die Finanzmärkte 2H 10:00 DE/Bundeskartellamt, PK zu Jahresbericht 2023/4 10:00 DE/MBB SE, HV 10:00 DE/Renk Group AG, HV 10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV 13:00 DE/PVA TePla AG, HV *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände 22:30 US/US-Notenbank, Ergebnis von Banken-Stresstest D O N N E R S T A G, 27. Juni 2024 *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Reposatz *** 10:00 DE/Nagarro SE, HV 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV 10:00 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 13:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Eröffnungsrede bei Ifo-Jahresversammlung, München *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Covestro AG, Kapitalmarkttag - DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** - EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs F R E I T A G, 28. Juni 2024 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni 07:00 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai *** 08:00 DE/Importpreise Mai *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage 10:00 DE/About You Holding SE, HV 10:00 DE/Einhell Germany AG, HV *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni - US/Federal Reserve, Jahresrevision von Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung S O N N T A G, 30. Juni 2024 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP) verarbeitendes Gewerbe Juni *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP) nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni ===

