Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA64128D3022 Nevada Exploration Inc. 14.06.2024 CA91733V1040 URZ3 Energy Corp. 17.06.2024 Tausch 1:1

US46489V1044 Perspective Therapeutics Inc. 14.06.2024 US46489V3024 Perspective Therapeutics Inc. 17.06.2024 Tausch 10:1

US98138J2069 Workhorse Group Inc. 14.06.2024 US98138J3059 Workhorse Group Inc. 17.06.2024 Tausch 20:1

US79400X3052 Salarius Pharmaceuticals Inc. 14.06.2024 US79400X4043 Salarius Pharmaceuticals Inc. 17.06.2024 Tausch 8:1

US92766K1060 Virgin Galactic Holdings Inc. 14.06.2024 US92766K4031 Virgin Galactic Holdings Inc. 17.06.2024 Tausch 20:1

US85513Q1031 Star Equity Holdings Inc. 14.06.2024 US85513Q3011 Star Equity Holdings Inc. 17.06.2024 Tausch 5:1

IT0001415246 Fincantieri S.p.A. 14.06.2024 IT0005599938 Fincantieri S.p.A. 17.06.2024 Tausch 10:1

CA03853W1014 Aranjin Resources Ltd. 14.06.2024 CA03853W2004 Aranjin Resources Ltd. 17.06.2024 Tausch 40:1

SE0002457796 Beowulf Mining PLC 14.06.2024 SE0022240073 Beowulf Mining PLC 17.06.2024 Tausch 50:1

GB0033163287 Beowulf Mining PLC 14.06.2024 GB00BQ1LGQ19 Beowulf Mining PLC 17.06.2024 Tausch 50:1

