In Großbritannien sorgt eine KI für Aufsehen. Nicht, weil diese besondere Funktionen bietet, sondern weil sie für einen Posten im Parlament kandidiert. AI Steve soll sich besonders um das Wohl der Bewohner:innen Großbritanniens kümmern. Wenn die Wähler:innen am 4. Juli 2024 in der Region Brighton Pavilion an die Wahlurnen treten, um eine:n neue:n Vertreter:in im Parlament zu wählen, könnte eine KI ihr Kreuz bekommen. Denn erstmals steht auf dem Wahlzettel ...

