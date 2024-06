Breisach/Freiburg (ots) -Vom 4. bis 7. Juli 2024 findet erstmals das Pinot and Rock Festival im malerischen Fritz-Schanno-Park in Breisach am Rhein statt. Der Familiensonntag präsentiert sich u.a. mit Live-Workshops von Fußballakrobat Jannik Freestyle und einer Lesung mit Abenteurer Tom Belz. Daneben geben sich von Donnerstag bis Sonntag Künstlerinnen und Künstler wie Milky Chance, Die Fantastischen Vier, die Scorpions, Alice Cooper, Nico Santos oder Sarah Connor die Klinke in die Hand. Auch erstklassige regionale Weine und kulinarische Highlights warten auf alle Festivalgänger.Auf seinem Instagram-Channel mit über 150.000 Followerinnen und Followern (TikTok knapp 1,9 Millionen) fordert Jannik Freestyle in seinen Videos Fußballgrößen wie die Weltmeister Thomas Müller, Toni Kroos und Roman Weidenfeller heraus. Auf dem Pinot and Rock wird es neben einer Live-Show von 15.30 bis 16 Uhr auf der Kaiserstuhlbühne auch zwei kostenlose Workshops mit Jannik persönlich geben. Hierfür können sich Interessierte im Eingangsbereich des Festivals eintragen lassen (äußerste Einlass-Säule auf der rechten Seite). Die Workshops finden von 12 bis 12:45 Uhr und von 13 bis 13:45 Uhr statt. Die Plätze sind begrenzt und werden nach dem "first-come-first-serve"-Prinzip vergeben.Abenteurer Tom Belz ist ebenfalls vielseitig begabt. Er gilt als Bergsteiger, Explorer, Musiker und Buchautor. Aufgrund einer Krebserkrankung verliert er als Kind sein linkes Bein und besteigt dennoch rund 20 Jahre später den höchsten Berg Afrikas - den Kilimandscharo. Auf dem Pinot and Rock Festival wird Tom live von 15 bis 15.40 Uhr auf der Bühne in der Chill & Grill Area aus seinem Buch "Kleiner Löwe, großer Mut" vorlesen und inspirierende Geschichten aus seinem Leben preisgeben.Das Pinot and Rock Festival zeichnet sich durch großartige Musik und exquisiten Genuss aus. Erstklassige Kochkunst trifft dabei auf exzellente regionale Weine. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf Peter Fox und Alli Neumann (Do 4.7.), Die Fantastischen Vier und Milky Chance (Fr 5.7.), Die Scorpions, Suzi Quatro und Alice Cooper (Sa 6.7.) sowie Sarah Connor, Nico Santos und Joris (So 7.7.) freuen. Die Fanzone öffnet an den ersten beiden Festival-Tagen jeweils um 15 Uhr. An den Folgetagen um 13 (Sa) bzw. um 11 Uhr (So).Tickets sind unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de erhältlich.Konzert-Übersicht:Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu NESS | Schorl3 | Aisha VibesFr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance Zartmann | Paula Dalla Corte | Tulpe | King Kong KicksSa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro | Oceansides | Rosaly | The Astronaut & The Fox | The Common Carpets | Fisherman's Fall | Ralf Hartmann & BandSo 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris Jannik Freestyle | TöFs Rappelkiste | Sarah Bugar | Bahar United Strangers | Blasmusik-Frühschoppen mit der Winzerkapelle OberbergenPressekontakt:Sebastian StriegelReferent Presse & Öffentlichkeitsarbeit0176 20129998 | presse@pinotandrock.comSilas PfeiferReferent Presse & Öffentlichkeitsarbeitsilas.pfeifer@reservix.de | www.reservix.netOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/5801910