Oracle hat das von uns vor drei Monaten (vgl. PB v. 12.3.) in Aussicht gestellte neue Allzeithoch in dieser Woche erreicht. Nach Vorlage der Q4-Zahlen (am 11.6.) des Gj. 2023/24 (per 31.5.) legte die Aktie zweistellig zu und übertraf dadurch ihre alte Rekordmarke bei rund 133 Dollar deutlich. Dabei hatte der Softwarehersteller die Konsensschätzungen beim Umsatz (+3% auf 14,3 Mrd. US-Dollar) und dem bereinigten Gewinn je Aktie (-2% auf 1,63 Dollar) verfehlt. Durch Effizienzsteigerungen konnte zumindest die operative Gewinnmarge von 44% auf 47% erhöht werden. Dieser positive Trend soll laut CEO Safra Catz weiter anhalten, da der Konzern von Skaleneffekten in der Cloud profitieren werde. Dass Catz im Analysten-Call von einem "absolut unglaublichen Quartal" sprach, lag vor allem an dem enormen Interesse an Kapazitäten zur Schulung großer Sprach- ...

