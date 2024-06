EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Strategische Unternehmensentscheidung

PIERER Mobility reagiert auf die verschärften globalen Rahmenbedingungen und passt Guidance an



14.06.2024 / 17:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News Wels, 14. Juni 2024 PIERER Mobility reagiert auf die verschärften globalen Rahmenbedingungen und passt Guidance an Absatz hinter den Erwartungen aufgrund des anhaltend hohen Zinsniveaus in den USA und des volatilen Marktumfelds in Europa

Umfangreiches Maßnahmenpaket in Umsetzung: Verschärftes Kostenmanagement und Reduktion der Produktionsmengen in Österreich Ausbau der Supply Chain in Indien und China Neuausrichtung des Fahrradbereichs

Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2024 Absatz hinter den Erwartungen aufgrund des anhaltend hohen Zinsniveaus in den USA und des volatilen Marktumfelds in Europa Im laufenden Geschäftsjahr hat sich die Dynamik in den Motorrad-Kernmärkten der PIERER Mobility in den USA und Europa deutlich verlangsamt. Aufgrund der jüngsten Zinsentscheidungen in den USA ist von einem weiterhin hohen Zinsniveau auszugehen, was die Absatzerwartung für den amerikanischen Markt belasten wird. Ebenso entwickeln sich in Europa die Absatzzahlen nach wie vor volatil. In Summe werden die Verkaufszahlen der PIERER Mobility nach drei überdurchschnittlich erfolgreichen Jahren heuer unter den Erwartungen liegen. Dies bedeutet bei den Händlern einen verringerten Abbau der Bestände und somit eine weiterhin beträchtliche Kapitalbindung. Die PIERER Mobility-Gruppe setzt daher die Anstrengungen fort, ihre Händlerstruktur durch verlängerte Zahlungsziele und höhere Rabatte zu stärken. Diese Maßnahmen haben bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einem starken Anstieg des Working Capital geführt. Für 2024 erwartet das Management ein anhaltend hohes Working Capital und damit verbundene Kapitalbindung. Dadurch ist im laufenden Geschäftsjahr mit einer erheblichen Belastung des EBIT und des Finanzergebnisses zu rechnen. Verschärftes Kostenmanagement und Reduktion der Produktionsmengen in Österreich Die Produktionskosten von Motorrädern in Europa sind aufgrund hoher Lohnabschlüsse und zunehmender Kosten in Zusammenhang mit Regularien und Bürokratie gestiegen und belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Daher werden Produktionsmengen am Produktionsstandort in Mattighofen deutlich reduziert. Gleichzeitig verschärft das Unternehmen das Kostenmanagement im gesamten Konzern. Mit dem Wachstum der Absatzzahlen in den letzten zehn Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl der Motorradtochter KTM AG mehr als verdoppelt. Angesichts der geänderten Standort- und Marktsituation musste der Personalstand nunmehr angepasst werden. Dieser Personalabbau nach Jahren steigender Beschäftigung ist schmerzlich, aber notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts zu erhalten und zu sichern. Ausbau der Supply Chain in Indien und China Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2024 ist die Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung. Im Fokus stehen die Ausrichtung und Priorisierung der Aktivitäten gemäß der Premiummarkenstrategie des Konzerns und die Straffung der Entwicklungsprozesse. Daran anknüpfend wird die gemeinsame Forschung und Entwicklung bei dem strategischen Partner Bajaj Auto in Indien und dem JV-Partner CFMOTO in China ausgebaut. Aufgrund der zunehmend fragilen Zulieferindustrie in Europa nutzt die PIERER Mobility-Gruppe die vorteilhaften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesen Regionen zur Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Dort wird eine leistungsfähige und qualitativ hochwertige Zulieferindustrie aufgebaut. Neuausrichtung des Fahrradbereichs Während der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach Fahrrädern rasant an, was zu einer Überhitzung am Fahrradmarkt und Verwerfungen in der gesamten Lieferkette führte. Als Ergebnis daraus erreichten die eigenen Lagerbestände und die der Lieferanten und Händler Höchststände. Die Rückführung dieser Bestände auf ein Normalniveau dauert bei gleichzeitig massivem Druck auf die Verkaufspreise weiter an. Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklungen führt der außerordentliche Abwertungs- und Restrukturierungsbedarf in 2024 zu einem signifikant negativen Ergebnis im Bicycle-Segment. Die bereits im Geschäftsjahr 2023 eingeleitete Neuausrichtung des Fahrradbereichs mit der Fokussierung auf das Premium-Segment wird konsequent umgesetzt und 2024 abgeschlossen. Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2024 Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet der Vorstand aufgrund der Marktentwicklung einen Umsatzrückgang im Ausmaß von 10 % bis 15 % für die beiden Segmente Motorrad und Fahrrad. Im Motorradbereich geht der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr davon aus, dass die eingeleiteten Kosteneinsparungen die negativen Auswirkungen des rückläufigen Absatzes dahingehend kompensieren können, dass ein ausgeglichenes bis leicht positives EBIT erwirtschaftet werden kann. Die Entwicklung der bestehenden Händler sowie der weitere Ausbau des Händlernetzes zur Unterstützung des Markenstrategie ist Kernthema in 2024. Im Fahrradbereich rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 hingegen mit einem deutlich negativen EBIT in Höhe von € -110 bis € -130 Mio., was im Wesentlichen auf den oben angeführten außerordentlichen Abwertungs- und Restrukturierungsbedarf zurückzuführen ist. Damit ist die Restrukturierung des Fahrradbereichs abgeschlossen. Über die Gruppe Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS, Husqvarna und MV Agusta Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Der Fokus im Fahrradbereich liegt auf dem Premiumsegment. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. Melinda Busáné Bellér Tel.: +43 (0) 1 533 1 433 - 70 Email: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz) 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



14.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com