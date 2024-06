Im Schatten der bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris und der strategischen Rückkehr zum Großhandel könnte sich die Position eines namhaften Sportbekleidungsunternehmens im Markt substantiell wandeln. Analysten sehen durch Innovationen bessere Vertriebswege und Marktanteilerweiterung aufkommen. Trotz einer möglichen niedrigen einstelligen Umsatzdelle in der ersten Hälfte des Jahres 2025, scheint die Großbank dem Sportartikelhersteller mit einem Kursziel von $115 eine optimistische Prognose zu bescheinigen. Allerdings bleibt die Berichterstattung nicht unkritisch, stehen doch die Arbeitsbedingungen und Entlohnung entlang der Lieferkette häufig im Kontrast zur Firmenrhetorik über Gleichberechtigung und -behandlung. Aktivistengruppen stellen die Arbeitsbedingungen und die Verteilung des Reichtums in den Herstellungsländern Mitgliedern der westlichen Unternehmensstrukturen und deren üppigen Vergütungen gegenüber. Vor allem während der [...]

Hier weiterlesen