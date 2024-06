Westport Fuel Systems Inc.: Westport veröffentlicht die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

VANCOUVER, BC, 14. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" oder das "Unternehmen"") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) hielt heute seine Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") in einem virtuellen Format ab. Die Aktionäre genehmigten alle auf der Versammlung vorgelegten Beschlüsse, einschließlich der Wahl aller nominierten Direktoren, der Ernennung von KPMG LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und einer beratenden Say-on-Pay-Abstimmung.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse lautet wie folgt:

Tagesordnungspunkt Ergebnis

der Abstimmung Prozentualer Anteil der

Stimmen für Prozentualer Anteil der

Enthaltungen/Gegenstimmen Anzahl der Direktoren Genehmigt 87,84 %. 12,16 %.







Wahl der Direktoren





Michele Buchignani Genehmigt 80,29 %. 19,71 %. Brenda Eprile Genehmigt 82,42 %. 17,58 %. Anthony Guglielmin Genehmigt 87,40 %. 12,60 %. Dan Hancock Genehmigt 89,04 %. 10,96 %. Philip Hodge Genehmigt 78,98 %. 21,02 %. Dan Sceli Genehmigt 91,40 %. 8,60 %. Karl-Viktor Schaller Genehmigt 78,81 %. 21,19 %. Eileen Wheatman Genehmigt 80,40 %. 19,60 %.







Ernennung von Rechnungsprüfern Genehmigt 97,91 %. 2,09 %.







Vergütung von Führungskräften (Konsultativabstimmung) Zustimmungen 78,37 %. 21,63 %.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um eine sauberere Zukunft zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir voraus. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com.

Anfragen: Investorenbeziehungen, T: +1 604-718-2046, E: [email protected]

