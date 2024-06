Bitcoin News: Bernstein geht von Preissteigerung auf 200.000 Dollar aus, während BTC-Preis weiter fällt

Eine der jüngsten und ambitioniertesten Bitcoin Vorhersagen stammt derzeit von Bernstein Research. Das renommierte Kryptoanalyse-Haus hat seine Prognose für den Bitcoin-Preis bis zum Jahr 2025 auf beeindruckende 200.000 Dollar angehoben. Die optimistische Aussicht steht jedoch im starken Kontrast zur aktuellen Marktentwicklung, bei der der Bitcoin-Preis weiter fällt und die Anleger verunsichert sind.

Preissteigerung auf 200.000 Dollar beziehungsweise 1.000.000 Dollar realistisch?

Das Kryptoanalyse-Haus Bernstein Research hat kürzlich mit einer optimistischen Prognose für den Bitcoin-Preis bis zum Jahr 2025 und darüber hinaus auf sich aufmerksam gemacht. Basierend auf einer Bewertung und Einschätzung des Aktienpreises des Krypto-Unternehmens MicroStrategy, welche Bernstein als sehr positiv bewertet und ein Kursziel von 2890 Dollar angibt, erläuterte das Analysehaus auch seine Erwartungen für den Bitcoin-Preis in den kommenden Jahren.

Bereits zuvor war bekannt, dass Bernstein eine optimistische Haltung zur Wertentwicklung von Bitcoin einnimmt und für das Jahr 2025 einen Preis von 150.000 Dollar pro Bitcoin prognostiziert hatte. Nun wurde dieses Ziel jedoch auf 200.000 Dollar angehoben, und bis 2029 erwartet Bernstein sogar einen Anstieg auf 500.000 Dollar. Eine nahezu utopische Prognose sieht für das Jahr 2033 einen Wert von 1 Million Dollar pro Bitcoin vor.

Die erheblichen Wertsteigerungen sollen laut Bernstein vor allem durch zwei miteinander verbundene Faktoren angetrieben werden. Zum einen durch die neuen Bitcoin Spot ETFs, die es institutionellen Investoren und Großkapitalgebern ermöglichen, einfach und sicher in Bitcoin zu investieren. Zum anderen durch den begrenzten Supply von Bitcoin, da nur 21 Millionen Coins existieren. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Bitcoin von Regierungen, Banken, Hedgefonds, Rentenfonds, Investoren und privaten Anlegern könnte die verfügbare Menge an Bitcoins nicht ausreichen, was zu einem sogenannten "Supply Shock" führen könnte. In einem solchen Szenario übersteigt die Nachfrage das Angebot so massiv, dass es zu einer explosiven Wertsteigerung kommen könnte.

Bernstein betont, dass die Einführung von Bitcoin Spot ETFs eine bedeutende Rolle spielen wird, da sie den Zugang zu Bitcoin für institutionelle Anleger erheblich erleichtern. Diese Investoren bringen große Kapitalmengen mit, was den Markt stabilisieren und gleichzeitig das Vertrauen in Bitcoin als Anlageinstrument stärken könnte. Die begrenzte Verfügbarkeit von Bitcoin kombiniert mit der steigenden Nachfrage schafft eine einzigartige Marktposition, die laut Bernstein das Potenzial hat, den Bitcoin-Preis in die Höhe zu treiben.

Darüber hinaus weist Bernstein darauf hin, dass die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel weitere Treiber für die Preissteigerung sein werden. Immer mehr Unternehmen und Finanzinstitute erkennen die Vorteile von Bitcoin und integrieren ihn in ihre Zahlungs- und Investmentstrategien. Das trägt zusätzlich zur steigenden Nachfrage bei und unterstützt die positiven Preisprognosen.

Aktuell ist Bitcoin kurzfristig eher dabei weiter an Wert zu verlieren

Seit Ende 2023 bis Anfang 2024 konnten Bitcoin-Anleger bereits eine beeindruckende Wertsteigerung des Bitcoin-Preises von unter 20.000 Dollar auf ein neues Allzeithoch von knapp 74.000 Dollar beobachten. Seitdem stagniert der Preis jedoch und konsolidiert in einer Spanne zwischen 60.000 und 72.000 Dollar, ohne weitere nennenswerte Gewinne zu verzeichnen. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, warum die erwartete Bitcoin-Rallye bisher ausgeblieben ist, obwohl Bitcoin Spot-ETFs bereits auf dem Markt sind, das Bitcoin-Halving stattgefunden hat und viele eine Post-Halving-Rallye erwarten.

Es gibt vor allem zwei Faktoren, die Bitcoin aktuell davon abhalten, weiter durch die Decke zu gehen. Erstens befindet sich Bitcoin derzeit auf einem absoluten Höchststand, bei dem vor allem Langzeitinvestoren nahezu 100 % im Profit stehen. Die Anlegergruppe neigt nun verständlicherweise dazu, Gewinne mitzunehmen und ihre Positionen zu verkaufen, was Verkaufsdruck auf den Bitcoin-Preis ausübt. Zweitens wird dieser Verkaufsdruck zusätzlich dadurch verstärkt, dass viele Bitcoin-Miner derzeit kapitulieren. Aufgrund des letzten Bitcoin-Halvings wurden ihre Mining-Belohnungen halbiert, wodurch viele Miner finanziell in Bedrängnis geraten sind und gezwungen sind, ihre Bitcoin-Bestände zu liquidieren, um sich über Wasser zu halten.

Ein weiterer Faktor, der den Verkaufsdruck auf Bitcoin erhöht, sind die etwa 142.000 Bitcoins aus dem Mt. Gox-Verfahren, die im weiteren Jahresverlauf an die Anleger der gescheiterten Krypto-Plattform ausgegeben werden sollen. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil dieser Bitcoins verkauft wird, da die Anleger ihre Gewinne realisieren möchten.

99BTC als sinnvolle Investitionsalternative zu BTC?

Sobald diese Hindernisse jedoch überwunden sind, könnte eine neue Bitcoin-Rallye auf neue Höchststände ansetzen. Von dieser Aufwärtsbewegung könnten besonders kleinere, mit Bitcoin verknüpfte Kryptowährungen wie beispielsweise 99BTC profitieren.

99BTC ist die native Kryptowährung der Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins. Die Plattform hat sich der Aufgabe verschrieben, Anleger über Kryptowährungen und Blockchain-Technologien zu informieren und zu schulen. Sie bietet eine Vielzahl von Bildungskursen und Modulen an, die sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene ansprechen.

Der neue 99BTC Coin soll die Plattform auf ein neues Level heben. Zeitgleich mit dem Coin wird ein innovatives Learn-to-Earn-Verfahren eingeführt. Dieses Verfahren belohnt Nutzer für das Absolvieren von Bildungsmodulen und Krypto-Kursen mit echten 99BTC Coins. Die Coins können entweder für Plattformvorteile eingelöst oder an Krypto-Börsen gegen andere Kryptowährungen getauscht beziehungsweise verkauft werden. Das schafft einen finanziellen Anreiz, sich intensiv mit Kryptowährungen zu beschäftigen, was sowohl der Plattform als auch dem 99BTC Coin erhebliches Wachstumspotenzial bietet.

99BTC befindet sich derzeit noch in der Pre-Sale-Phase, was bedeutet, dass er noch nicht offiziell an Börsen gehandelt wird. In dieser Phase können Anleger den Coin zu stark vergünstigten Konditionen erwerben. Der aktuelle Preis liegt bei nur 0,00109 Dollar pro Coin. Der niedrige Einstiegspreis hat bereits zu einem Funding von über 2,1 Millionen Dollar geführt. Anleger haben die Möglichkeit, den Coin mit Ethereum, Binance Coin (BNB), USDT oder per Kreditkarte zu erwerben.

