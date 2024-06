Krypto-Experte Michael Saylor würde "Bitcoin noch kaufen, wenn er bei 8 Mio. Dollar steht"

Er gehört zweifellos zu den größten Krypto-Enthusiasten am gesamten Markt. Und auch zu denen, die vom Anstieg des Bitcoins am meisten profitiert haben. Die Rede ist von dem Krypto-Experten Michael Saylor. Im Gegensatz zu den meisten Anlegern, die zunehmend den Optimismus in der anhaltenden Korrektur verlieren, sieht Saylor diese eher als gute Kaufgelegenheit. Seit dem Allzeithoch von 73.750 Dollar im März läuft der Kurs der bekanntesten Kryptowährung in einer Seitwärtsrange.

Dabei sah es bereits mehrfach so aus, als würde der Kurs nach unten oder nach oben durchbrechen. Passiert ist es bisher noch nicht, das Alltime High bleibt bestehen. Während sich viele kleinere Anleger darüber ärgern, beginnen die großen Investoren Nachkäufe zu tätigen. Erst gestern wurde bekannt, dass verschiedene Wale über 20.000 Bitcoins gekauft haben. Auch ein kräftiger Käufer dürfte bald MicroStrategy, das Unternehmen von Michael Saylor, werden. Dabei freut dieser sich zwar über die Korrektur, aber grundsätzlich er würde Bitcoin auch bei einem Kurs von 8 Mio. Dollar kaufen wie er heute erklärte.

JUST IN: Michael Saylor says, "I'll be buying Bitcoin when it's $8 million." pic.twitter.com/k5cEEQedGZ - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 14, 2024

Michael Saylor möchte um weitere 700 Mio. Dollar Bitcoins kaufen

MicroStrategy, das bekannte Unternehmen von Michael Saylor besitzt bereits Bitcoins im Wert von 7,5 Mrd. Dollar. Doch damit ist es noch nicht satt. Erst gestern wurde angekündigt, dass man 500 Mio. Dollar Kapital beschaffen möchte, um weiter zu kaufen und den eigenen Bestand noch einmal zu erhöhen.

Heute kam die Meldung, dass der Bitcoin nicht "nur" um 500 Mio., sondern sogar um ganze 700 Mio. Dollar gekauft werden soll. Damit hielte das Unternehmen mehr als 8 Mrd. Dollar in Bitcoin. Damit sollte klar sein, wie überzeugt man bei dem Konzern mit mittlerweile über 2.000 Mitarbeitern von der Wertsteigerung des Bitcoins ist.

BREAKING: MicroStrategy increased its raise to $700 million to buy more Bitcoin pic.twitter.com/B2I2uk98Ie - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 14, 2024

Analysehaus bestätigt indirekt das enorme Potenzial des Bitcoins

MicroStrategy ist nicht das einzige Unternehmen, das davon ausgeht, dass der Bitcoin eine enorme Kurssteigerung hinlegen könnte. Das renommierte Researchhaus Bernstein attestierte nämlich seinerseits der Aktie von MicroStrategy das Potenzial auf mehr als 95 % Rendite nächstes Jahr. Seit dem Tief im Januar 2023 hat die Aktie sich mit +1.055 % mehr als verzehnfacht. Da der Bitcoin mittlerweile ein großer Teil, um nicht zu sagen, der Hauptteil des Geschäfts von MicroStrategy ausmacht, bestätigt das Analysehaus damit indirekt, dass im Bitcoin ein enormes Kurspotenzial schlummert.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.