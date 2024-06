GameFi-Projekte bieten nun besseren Schutz bei Krypto-Korrektur

Die Retro-GameFi-App von PlayDoge konnte schnell mit ihrem Presale die Investoren begeistern und schon über 4,33 Mio. USD einwerben. Schon bald soll die App erscheinen, welche strategisch die große Nachfrage nach Memecoins mit den optimierten Neuauflagen von Spielklassikern kombiniert.

Für die native Kryptowährung des GameFi-Ökosystems läuft nur noch für kurze Zeit der Vorverkauf. Sie soll nicht nur innerhalb der Plattform, sondern auch auf dem breiten Kryptomarkt einen weiteren Nutzen bringen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die Coins noch für einen Preis von 0,00508 USD erworben werden. Jedoch findet die nächste Erhöhung auf 0,00509 USD bereits in weniger als zwei Tagen statt.

Schon jetzt wird PlayDoge von einigen Kryptoanalysten als einer der vielversprechendsten Neuaufsteiger des Memecoin-Marktes bezeichnet, sodass er Dogecoin und Shiba Inu Marktanteile abnehmen könnte.

Einen zusätzlichen Anschub könnte das Projekt durch die höhere Chance auf eine Listung auf Binance erhalten. Denn PlayDoge wurde auf der BNB Chain gestartet, welche der größten zentralen Kryptobörse gehört. Nicht wenige Coins sind aufgrund der hohen Marktdominanz dadurch stark in die Höhe geschossen.

All dies macht PlayDoge zu einer der interessantesten Investmentoptionen auf dem Markt der Memecoin-Presales, welche frühen Anlegern überdurchschnittliche Gewinne innerhalb kurzer Zeit einbringen können.

GameFi-Coins sind der Fels in der Brandung des Kryptomarktes

Kryptowährungen sind besonders volatil und bei der Diversifizierung des Portfolios kann ein wenig Sicherheit nicht schaden. In dieser Hinsicht handelt es sich historisch betrachtet bei GameFi um eine der besten Optionen.

Denn laut den Angaben eines Berichts von DappRadar wurden sie während des Kryptowinters im Jahr 2022 vor einer Abwärtsspirale bewahrt. Die Nutzeranzahl ist sprunghaft gestiegen und der Markt hat hohe Mittelzuflüsse verzeichnet.

Aber auch heute noch ist GameFi der gefragteste Kryptosektor in Bezug auf die Anzahl der einzigartigen aktiven Wallets pro Tag. Im Mai haben sie 3,7 Mio. täglich erreicht, was die zunehmende Reife des Marktes unterstreicht. Dies lässt sich an den Daten von Footprint Analytics erkennen.

Ebenso sind die Mittelzuflüsse seit Februar um 1.252 % auf 988 Mio. USD im April gestiegen. Dies zeigt sich auch an der Performanz der Coins. So explodierte Notcoin am heutigen Tage um 19,30 %. Aber auch der GameFi-Memecoin Ben the Dog gehörte mit einem Anstieg von 6,37 % zu den wenigen Gewinnern.

Herkömmliche Memecoins haben hingegen während der vergangenen Tage Verluste erlitten. Dies ist auf die Korrektur des Kryptomarktes zurückzuführen, da zuletzt die Banken geschwächelt und die Sorgen der Investoren angetrieben haben. Ebenso gehen die Dot Plots der Fed nun nur noch von einer anstelle von drei Zinssenkungen in diesem Jahr aus.

Danach steigt jedoch wieder die Chance, dass die Zentralbank mit Liquiditätsmaßnahmen interveniert, um die Märkte zu stabilisieren. Somit dürfte es sich lediglich um eine Verschnaufpause handeln, bis die Kryptorally wieder fortgesetzt wird.

Andere Blockchainspiele wie das auf TON basierende Hamster Kombat versuchen den Erfolg von Notcoin nachzueifern. Auch dieses verzeichnet eine zunehmende Beliebtheit, was sich an den Social-Media-Profilen erkennen lässt. So kommt es auf 7,5 Mio. Abonnenten bei X, 36 Mio. bei Telegram und 22,6 Mio. bei YouTube.

Der Erfolg des Vorverkaufs von PlayDoge deutet auf ein vergleichbares Potenzial hin. Denn das Projekt konnte in zwei Wochen bereits Millionen von USD einwerben.

PlayDoge will die Speerspitze des Memecoin- und GameFi-Marktes werden

In diesem Jahr haben die Memecoins bereits eine Marktkapitalisierung in Höhe von 51 Mrd. USD erreicht. Vermutlich werden sie noch in 2024 die Marke von 100 Mrd. USD durchbrechen. Denn der breitere Markt rechnet mit einem Bullenmarkt bis Mitte 2025.

Zu den am höchsten bewerteten Vertretern des Kryptosektors gehört vorwiegend Dogecoin, welcher an seinem Hoch eine Marktkapitalisierung von 89,08 Mrd. USD erreichte. Aber auch Shiba Inu konnte schon ein Niveau von 43,51 Mrd. USD erzielen. Ebenso erwähnenswert ist Pepe, der bis zu 7,02 Mrd. USD schaffte.

Wie sich an dem DEX-Handelsvolumen der Memecoins in Höhe von 28 % erkennen lässt, handelt es sich um den am meisten gehandelten Kryptosektor. Zurückzuführen ist dies auf die hohen Renditen von teilweise hunderten Millionen Prozent in wenigen Tagen oder Wochen, die schon einige Anleger mit kleinen Beträgen zu Millionären gemacht haben.

Aber auch die zunehmende Entwicklung des Memecoin-Marktes ist ein Grund für die erhöhte Verbreitung. Denn seriöse und strategische Projekte wie PlayDoge nutzen lediglich die Beliebtheit und hohe Nachfrage nach Memecoins, um auf diese Weise sinnvolle GameFi-Ökosysteme zu entwickeln.

Es gibt aber auch noch viele andere Kombinationsmöglichkeiten. Zu ihnen gehören beispielsweise KI-Memecoins wie WienerAI oder Parodie-Memetoken wie Sealana, welche mit künstlerischem Humor Mehrwert schaffen. Ebenso gibt es DeFi-Memecoins wie Floki und mehr.

Der neue PlayDoge positioniert sich, um die GameFi-Marktführer herauszufordern. Dabei möchte es ein neuartiges Spielerlebnis einführen, was erfolgreichen Spielehits neu aufbereitet und in die Zukunft holt.

Was genau ist PlayDoge?

Genau genommen handelt es sich bei PlayDoge um eine optimierte Version der in den 90er-Jahren beliebten Tamagotchis, welche an ihrem Höhepunkt eine Nachfrage von 15 Stück pro Sekunde verzeichnet haben.

Im Gegensatz zu früher können die süchtig machenden virtuellen Haustiere jedoch noch in Abenteuer und Minispiele mitgenommen werden. Somit gibt es also wesentlich mehr zu entdecken. Zudem handelt es sich bei den Haustieren um die im Kryptobereich beliebten Shiba Inus.

Außerdem wurden neuartige Funktionen und andere Extras eingeführt. Zu ihnen gehört unter anderem Play-to-Earn, mit welchem die Spieler Belohnungen in Kryptowährungen verdienen können.

Dabei erhalten sie für ihre verschiedenen Leistungen in den Spielen Erfahrungspunkte. Diese werden in einer Rangliste verfolgt, anhand welcher die Höhe der $PLAY-Token festgelegt wird, welche die einzelnen Nutzer erhalten.

https://twitter.com/PlayDogeGame/status/1800886568149832054

Anschließend können die Spieler die Coins entweder in andere Krypto- oder Fiatwährungen tauschen. Alternativ lassen sich mit ihnen auch verschiedene nützliche Objekte innerhalb der Spiele erwerben, welche sich ebenso handeln lassen. Zudem behalten die Nutzer Dank der Blockchain-Technologie die Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte.

Neben der Verdienstmöglichkeit über das Spielen und der faireren Gewinnbeteiligung können die Tokeninhaber durch das Halten der Coins ein passives Einkommen in $PLAY-Coins verdienen. Derzeit zahlt PlayDoge eine Rendite von 197 % pro Jahr, wofür die Anleger einfach ihre Token in den Staking-Pool einzahlen und schon verdienen können.

Mit einem solchen Mechanismus könnte PlayDoge leichter langfristig orientierte Investoren ansprechen sowie deren Kapital binden. Auf diese Weise wird wiederum die Umlaufversorgung reduziert, sodass der Coin leichter steigen kann.

Vorverkauf von PlayDoge bewegt sich schnell auf das Ende zu

Aufgrund der anziehenden Nachfrage der Investoren sollten, läuft Interessierten nun die Zeit davon, um sich die Coins noch vor der ersten Listung im Vorverkaufsangebot zu sichern. Analysten rechnen mit einem Renditepotenzial von bis zu 100x.

InsideBitcoins und The Citizen haben etwa das Potenzial von PlayDoge für das aktuelle Jahr hervorgehoben. Von noch größeren Gewinnen geht hingegen der Analyst Jon Trading aus, der mit bis zu 100x rechnet.

Außerdem befindet sich PlayDoge schon jetzt in der Entwicklungsphase. Dies und das unterstützende Marktumfeld haben zu der hohen Nachfrage nach dem $PLAY-Coin geführt. Schließlich stellt er eine Kombination aus zwei der gefragtesten Kryptosektoren dar.

Über den Vorverkauf können insgesamt 4,7 Mrd. der 9,4 Mrd. $PLAY-Token gekauft werden. Um sie zu erwerben, muss man lediglich eine Wallet mit der Internetseite verbinden und kann dann die Coins gegen BNB, ETH und USDT sowie mit Bankkarten auch gegen Fiatwährungen tauschen.

Im Unterschied zu den vielen unseriösen Memecoins legt das Projekt von PlayDoge größeren Wert auf Sicherheit. Deswegen wurde der Smart Contract von den Web3-Sicherheitsexperten von SolidProof gründlich auf Schwachstellen überprüft. Dies fördert nicht nur das Vertrauen, sondern ebenso die Investments.

Wenn Sie in PlayDoge investiert haben oder darüber nachdenken, sollten Sie dem Projekt auch auf X und Telegram folgen. Somit müssen Sie nicht riskieren, dass Sie etwas Wichtiges verpassen oder erst zu spät davon erfahren. Weitere Informationen über PlayDoge, wie beispielsweise das Whitepaper, finden Sie auf der Website des Projekts.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.