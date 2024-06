San Francisco und Paris (ots/PRNewswire) -Sixaxe und Zinier, beides weltweit führende Unternehmen im Bereich Field Service Management, geben stolz ihre strategische Partnerschaft bekannt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, hervorragende Leistungen im Bereich der Field Service Management-Lösungen zu erzielen.Diese strategische Allianz vereint die unterschiedlichen Stärken beider Unternehmen und schafft die Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit, die sich auf technologische Innovation und einzigartiges Know-how konzentriert.Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Field Service Management-Lösungen neu zu definieren, insbesondere für Branchen wie Energie und Versorgung, Telekommunikation und Gebäudemanagement in Frankreich und auf internationaler Ebene, mit erhöhtem Nutzen für Unternehmen.Laurent Sohm, CEO von Sixaxe, kommentierte: "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Sixaxe, dem Markt ein einzigartiges Know-how in Verbindung mit fortschrittlichen Softwarelösungen anzubieten, die Automatisierung, künstliche Intelligenz und Datenanalyse integrieren. Dies ist ein Schritt nach vorn für beide Unternehmen und vor allem für unseren künftigen Markt."Prateek Chakravarty, CEO von Zinier, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: "Wir bei Zinier sind bestrebt, innovative Lösungen zu liefern, die es Unternehmen ermöglichen, ihren Außendienst zu optimieren. Die Partnerschaft mit Sixaxe ermöglicht es uns, unsere Reichweite zu vergrößern und unseren Kunden in Frankreich umfassenden Support zu bieten. Gemeinsam werden wir die Effizienz, Produktivität und Kundenzufriedenheit auf ein neues Niveau heben."Informationen zu Zinier:Zinier ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Außendienstautomatisierung, das Unternehmen in die Lage versetzt, ihren Kunden außergewöhnlichen Service zu bieten. Mit einer KI-gesteuerten Plattform ermöglicht Zinier Unternehmen, ihre Außendiensttätigkeiten zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.www.zinier.comInformationen zu Sixaxe:Sixaxe ist ein etablierter Field Service Solutions Integrator mit über 25 Jahren Erfahrung. Das auf Kontinentaleuropa ausgerichtete Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung bei der Implementierung und Unterstützung von Lösungen für das Field Service Management und beherrscht die Softwareentwicklung.www.sixaxe.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2340611/Zinier_Identity_Horizontal_Lockup_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zinier-kooperiert-mit-sixaxe-um-das-field-service-management-in-frankreich-zu-revolutionieren-302173238.htmlPressekontakt:Carly Kroll,carly.kroll@zinier.comOriginal-Content von: Zinier, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175393/5801942